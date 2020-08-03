03 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 03 Ağustos 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:45 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi 00:45 Asist Kralı Edin Visca 01:00 Maç Saati 02:45 Maç Saati 04:00 beIN Manşet 04:30 Süper Lig Top 100 Gol 04:30 Süper Lig Maç Özetleri 05:15 Selçuk İnan Hikaye 05:30 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:15 Süper Lig Maç Özetleri 07:30 Maç Saati 07:45 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao 08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 11:00 Süper Lig Top 100 Gol 12:00 Maç Saati 13:00 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi 13:15 Asist Kralı Edin Visca 13:30 Gol Kralı Alexander Sorloth 13:45 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:00 Taraftar 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 15:00 Spor ve Sağlık 15:00 Spor Akademisi 15:30 Maç Saati 16:00 Maç Saati 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:45 TFF 1. Lig Top 20 Gol 17:45 M. Başakşehir Top 10 Gol 18:00 Spor ve Sağlık 18:00 Futbolun Şehirleri 18:45 Gol Kralı Alexander Sorloth 18:45 Şampiyonluğun Mimarları 19:00 Kolaysa Anlat 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:45 Süper Lig Haftanın Golleri 21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 22:00 Süper Lig Top 100 Gol 22:00 Maç Saati 22:00 Taraftar 23:00 Maç Saati 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com