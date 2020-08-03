03 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı 03 Ağustos 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Örümcek Adam 2 01:05 Kanatsız Kuşlar 02:50 Kanatsız Kuşlar 04:35 Hercai 05:50 Hercai 08:00 Emoji Filmi 08:00 Kahvaltı Haberleri 09:45 Babam 10:00 Hercai 12:20 Emoji Filmi 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 14:05 Bir Zamanlar Çukurova 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 18:40 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Şans Kapıyı Çalınca 20:00 Gençliğim Eyvah 23:20 Bitirim İkili 2 Kaynak: InterSinema.com