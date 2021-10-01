03.10.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

03. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Altınçağ Mahallesi Çelen Çıkmazı, Şahan, Ali Baba, Demirci, Kaban Çıkmazı, Peköz, Şehit Mete Can, Tahsin Karapür, Ünal, Aksoy Çıkmazı, Algan, Beyazıt, Cennetli, Duran Çıkmazı, Gonca Çıkmazı, Gökçe Çıkmazı, Güzel, Hasoğlu, Işık, Ali Sönmez, Koca Çıkmazı, Mülayim, Onal Çıkmazı, Talatlar(Yeni), Yarsız, Yeşil Çıkmazı, Çamlı, Kıymacı, Tosun Çıkmazı, Ücel, Aslan Ahmet, Can Çıkmazı, Güven, Karadeniz, Manolya Çıkmazı, Torun, Yılmaz Çıkmazı, Çetin, Şahin, Duranlar Çıkmazı, Alcı Çıkmazı, Mert Çıkmazı, Nizami Uçkun Çıkmazı, İlgün Çıkmazı, Berik Sokağa 9: 30-12: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Dervişpaşa, Girne, Akbez, Aşağıkarafakılı, Bintaş, Çınarbaşı, Gazeluşağı, Koruhöyük, Sapanözü, Yeniyapan ve Haydarlar Mahallesine 11: 30-15: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Modernevler, Sakarya ve Yunus Emre Mahallesine 1: 00-6: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesi Hasan, Sarsılmaz, Kayalar, Güler, Mansurlar, Kartallar, Karamanlı, Şehit Hasan, Anlar, Aksu, Aslanlar, Uymazlar, Polatlar, Solmazlar, Sivriler, Belediye, Çınar, Yüceses, Elmaslar, Hürriyet, Nadir, Dinler, Coşkunlar, Cabburlar, Stadyum, Uğur Mumcu, İnönü, Arın, Ziyaret, Yağmur, Adil, Çiftlik, Derin, Balabanlar, Uğur, Çetinler, Akar, Safi, Duranlar, Karamanlı (Cumhuriyet), Bedi Sabuncu, Yıldız, Orhan, Asiller, Okul, Zülfikar, Tunç, Sabah, Timur, Gülerler, Ercan, Gazi, Öz, Yasin, Müslüm, Fevzi, Sarı, Özyurt, Ata, Yırtar, Uslular Karalar, Bakır, Yeliz, Bedi, Çamlar, Cumhuriyet, Çimen, Baraj, Atatürk, Zafer, Rüzgar, Haydar, Ahmet, Seyhan, Altunlar, Doğru, Zabun, Sonsuz, Duymaz, Topal, Burcu, Dik, Yalnız, Çiçek, Bahar, Yonca, Kemal Akar, Özer, Habib, Esma, Nergis, Menekşe, Akasya, Yasemin, Yüksel, Sabri, Mithat, Nurettin, Zambaklı, Avcılar, Tutmaz, Ferhat, Turan, Gazel, Rıza, Lami, Mahmut, 790, Akasya. 1 ve Huzurlu/1 Sokak, Yaylıca Mahallesi, Hürriyet, 42, 43, 106, 154, Atatürk, 38, 25, 27, 28, 35, 100, 106, Cumhuriyet (Merkez), Hürriyet (Merkez), 31, Atatürk (Merkez), 40, 51, Cumhuriyet, 26, 32, 37, 17, 5, 6, 56, 53, 62, 141, 39, 147, 15, 29, 139, 77, 24, Bozoğlan, 1159, 1165, 1170, 1171, 1204, 1206, 1158, 1166, 1169, 1207, Hürriyet (Merkez)/1, Hürriyet/1 ve 51./1 Sokak, Eriklikuyu Mahallesi Eriklikuyu, 2810, 2816, 2818, 2820. ve 2822. Sokak, Batıayaz Mahallesi Bedii Sabuncu, Atatürk, Cumhuriyet, Değirmen Deresi, Soğuk Mağara ve Tepe Sokak, Ataköy Mahallesi Atatürk, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013. 2014, 2015, 2017, 2018, Antakya Samandağ Yolu, 2003./1 ve, 2001./2 Sokak, Büyükoba Mahallesi Atatürk Sokak, Ceylandere Mahallesi Atatürk Sokak, Çamlıyayla Mahallesi Atatürk, 8202. ve 8203. Sokak, Çanakoluk Mahallesi, Ocaklar, Akbayır, Okul, Özdemir, 1408, 1409, 1410, 1411, 1414, 1417, 1418, 1419, 1422. ve 1424. Sokak, Çubuklu Mahallesi Atatürk, 954, 959, 962. ve 963. Sokak, Huzurlu Mahallesi İstiklal, Cumhuriyet, Çam, Atatürk, Okul ve 1563. Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Er İbiş Oğul, Adnan Menderes, İmam Hatip Ve, Kappınar Sokak, Tutlubahçe Mahallesi, Kappınar ve Mezarlık Sokak, Kışlak Mahallesi Şht. Ramazan, Atatürk, Cumhuriyet, Gültepe, Mehmet Akif, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş), Aynıvat Mevki, Kızılgöl Mevki, Kuyubaşı, Pınar, Yavuz Selim, Yeni Cami, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık, Yetişkin, İnci, Kışlak/16, Cumhuriyet/1, Kışlak/21, Kışlak/11, Atatürk/4, Kışlak/8, Pınar/3, Kışlak/10, Yeni Camii/1, Kışlak/6, Kışlak/5, İnci/1, Kışlak/3, Mezarlık/11, Yeni Cami/2, Kışlak/14 ve Yeni Cami/3 Sokak, Aşağıpulluyazı Mahallesi Aşağıpulluyazı, Aşağıpulluyazı/1, Aşağıpulluyazı/14, Aşağıpulluyazı/16 ve Aşağıpulluyazı/6 Sokak, Çabala Mahallesi Yayla, Çabala, Kekeç ve Ayvacık Sokak, Gürışık Mahallesi Karatepe, Gürışık ve Halakalı Göl Sokak, Kızılçat Mahallesi Kuspınar, Kızılçat ve Kızılçat/4 Sokak, Kulaç Mahallesi Kulaç, Ermeles, Yanıkdam, Kulaç/3 ve Yanıkdam/3 Sokak, Yalaz Mahallesi, Alven, Sapanlı, Yalaz, Sapanlı/1, Sapanlı/2, Yalaz/2 ve Alven/1 Sokak, Yukarıpulluyazı Mahallesi Yukarıpulluyazı Sokak, Arslanyazı Mahallesi Arslanyazı Sokak, Ayışığı Mahallesi Ayışığı Sokak, Görentaş Mahallesi Görentaş, Görentaş/17, Görentaş/2, Görentaş/110, Görentaş/8 ve Görentaş/6 Sokak, Güveççi Mahallesi Güveççi, Ceylan Çiftliği, Kayrak, Güveççi/2, Kayrak/2, Kayrak/1, Güveççi/1, Güveççi/5, Güveççi/3, Hisarcık Mahallesi Hisarcık Sokak, Uluyol Mahallesi Uluyol, Uluyol/1, Uluyol/7, Uluyol/2 ve Uluyol/4 Sokağa 15: 00-17: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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