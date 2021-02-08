021'in İkinci Dolunayı 27 Şubat'ta: "Kar Dolunayı"
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021'in İkinci Dolunayı 27 Şubat'ta: "Kar Dolunayı"

08.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:52
021'in İkinci Dolunayı 27 Şubat'ta:

2021'in ikinci dolunayını beklerken isimlerine bir göz atalım. BAĞLANTILI HABER: BERNA'DAN TÜYOLAR -1: "DOLUNAYI İZLEMEK İÇİN EN UYGUN ZAMAN..." Bu ay 27 Şubat'ta göreceğimiz Dolunay 'Kar Dolunayı' diye bilinir.

2021'in ikinci dolunayını beklerken isimlerine bir göz atalım.

Bu ay 27 Şubat'ta göreceğimiz Dolunay 'Kar Dolunayı' diye bilinir.

Soğuk kış aylarının doğal simgesi karı isim olarak seçmek tipik bir kabile davranışı.

Kuzey Amerika ve Avrupa'daki hava şartları ve bu yüzden yaşanan olayların isim seçimlerinde etkisi olduğunu biliyoruz.

KÖPEK AYI, KIRMIZI AY

Fırtına Ayı ve ava çıkmanın zorlaştığı bir ay olduğundan Açlık Ayı diye de bilinen Şubat dolunayına her ne kadar tam tersi doğa olayları yaşansa da Güney Kutbu'nda bazı kesimler aynı ismi uygun görmüşler. Ancak biraz araştırınca aslında Güney Kutbu'nda kullanılan farklı isimlerin de orada yaşanan mevsimsel olaylardan kaynaklandığını gösteriyor.

Tomurcuk Ayı, Kırmızı Ay, Tahıl Ayı, Köpek Ayı, Papağan Balığı Ayı gibi isimlere rastlansa da kaynaklar çok kısıtlı.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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