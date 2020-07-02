02 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
02 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Aktüel Futbol
00:30 Arsenal - Norwich
02:30 Spor Artı
03:30 Bundesliga
03:40 Süper Lig Özetler
04:10 TFF 1. Lig Özetler
04:30 Efsanelerin İzinde
04:35 Spor Kitaplığı
04:40 Almanya Bundesliga Özetler
05:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man
05:00 Newcastle United - Manchester City
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:40 Süper Lig Goller
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Aktüel Futbol
07:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea
07:00 Leicester City - Chelsea
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 La Liga Özetler
12:45 Süper Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Tbmm - Tv
14:00 TBMM-TV
15:40 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Spor Bülteni
16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları
17:00 La Liga Özetler
17:35 İngiltere Premier Lig Özetler
17:50 Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:30 La Liga Özetler
19:30 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
19:45 Newcastle United - Manchester City
19:55 Arsenal - Norwich
20:05 Süper Lig Özetler
20:35 Lig Hatırası
21:15 Ronaldo Filmi
22:00 Bundesliga
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com