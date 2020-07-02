02 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 02 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Aktüel Futbol 00:30 Arsenal - Norwich 02:30 Spor Artı 03:30 Bundesliga 03:40 Süper Lig Özetler 04:10 TFF 1. Lig Özetler 04:30 Efsanelerin İzinde 04:35 Spor Kitaplığı 04:40 Almanya Bundesliga Özetler 05:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man 05:00 Newcastle United - Manchester City 06:00 Süper Lig Özetler 06:30 TFF 1. Lig Özetler 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:40 Süper Lig Goller 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Aktüel Futbol 07:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea 07:00 Leicester City - Chelsea 08:40 TFF 1. Lig Goller 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 09:55 Efsanelerin İzinde 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 La Liga Özetler 12:45 Süper Lig Goller 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Tbmm - Tv 14:00 TBMM-TV 15:40 Almanya Bundesliga Özetler 16:00 Spor Bülteni 16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea 16:55 Takvim Yaprakları 17:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları 17:00 La Liga Özetler 17:35 İngiltere Premier Lig Özetler 17:50 Süper Lig Goller 18:00 Spor Merkezi 19:30 La Liga Özetler 19:30 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller 19:45 Newcastle United - Manchester City 19:55 Arsenal - Norwich 20:05 Süper Lig Özetler 20:35 Lig Hatırası 21:15 Ronaldo Filmi 22:00 Bundesliga 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com