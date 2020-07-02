02 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı 02 Temmuz 2020 Perşembe günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar 00:30 Bay Yanlış 02:00 Anamız Var 2 02:45 Paris’ten Sevgilerle 03:00 Her Yerde Sen 04:00 Her Yerde Sen 04:00 Zuhal Topal’la Sofrada 05:30 Aşk Yeniden 06:00 Aşk Yeniden 08:00 Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:45 Şevkat Yerimdar 13:30 Bay Yanlış 16:00 Yaparsın Aşkım 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Çalgı Çengi İkimiz 20:00 Bizim Hikaye 22:30 Paris’ten Sevgilerle 22:45 Bay Yanlış Kaynak: InterSinema.com