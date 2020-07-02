02 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı
02 Temmuz 2020 Perşembe günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
02.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 07:01
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar
00:30 Bay Yanlış
02:00 Anamız Var 2
02:45 Paris’ten Sevgilerle
03:00 Her Yerde Sen
04:00 Her Yerde Sen
04:00 Zuhal Topal’la Sofrada
05:30 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Şevkat Yerimdar
13:30 Bay Yanlış
16:00 Yaparsın Aşkım
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Çalgı Çengi İkimiz
20:00 Bizim Hikaye
22:30 Paris’ten Sevgilerle
22:45 Bay Yanlış
Kaynak: InterSinema.com