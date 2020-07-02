02 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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02 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

02 Temmuz 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

02 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
02.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 07:02

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 beIN Teknik

02:00 Maç Saati

03:15 Süper Lig Maç Özetleri

03:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:00 beIN Manşet

05:00 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:15 Kısa Özet

06:45 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:00 Kısa Özet

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 Kısa Özet

10:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:45 Z Raporu

11:00 beIN Wellness

11:00 beIN Teknik

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

12:30 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

14:30 Taraftar

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:30 Maç Saati

16:00 beIN Wellness

16:00 beIN Teknik

17:00 Süper Lig Maç Özetleri

17:00 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 beIN Wellness

19:00 beIN Teknik

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:00 beIN Manşet

21:00 Futbolun Şehirleri

21:00 beIN Manşet

21:00 Kolaysa Anlat

22:00 Maç Saati

22:00 Kolaysa Anlat

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 Taraftar

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

Manşet

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