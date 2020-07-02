02 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
02 Temmuz 2020 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
02.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 07:02
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:10 Ölümüne Dans
00:20 Dragon
02:15 Can Feda
02:15 Ölümüne Dans
02:30 Dragon
04:40 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sağ Salim
20:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
22:00 Gençliğim Eyvah
22:00 Can Feda
Kaynak: InterSinema.com