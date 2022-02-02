02 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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02 Şubat 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:30 İtalya Serie A Özetler
04:50 Spor Toto Süper Lig Goller
05:00 Transfer Gündemi
06:58 İstiklal Marşı