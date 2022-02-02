02 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Gündem Futbol Transfer

04:30 İtalya Serie A Özetler

04:50 Spor Toto Süper Lig Goller

05:00 Transfer Gündemi

06:58 İstiklal Marşı