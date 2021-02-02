02 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
02 Şubat 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
02:00 Stadyum
03:55 Futbol Anadolu
05:05 Teknik Analiz
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Süper Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:35 İtalya Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:50 Almanya Bundesliga Goller
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:00 Dakika Skor
17:45 Stadyum
19:15 Dakika Skor
20:45 Stadyum
22:40 Inter - Juventus
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com