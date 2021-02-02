02 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
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02 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

02.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 02.02.2021 06:46
02 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

02 Şubat 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

01:00 Spor Artı

02:00 Taktik Analiz

02:00 Stadyum

03:55 Futbol Anadolu

05:05 Teknik Analiz

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Süper Lig Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:50 Almanya Bundesliga Goller

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

16:00 Dakika Skor

17:45 Stadyum

19:15 Dakika Skor

20:45 Stadyum

22:40 Inter - Juventus

23:05 Taktik Analiz

Kaynak: InterSinema.com

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