02 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
02 Şubat 2021 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:45 500 Great Goals Show
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:15 Maç Saati
02:00 Maç Saati
03:00 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:30 Fransa'dan Futbol
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:00 beIN Teknik
06:15 Maç Saati
07:30 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Kısa Özet
09:15 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:00 beIN Manşet
15:00 500 Great Goals Show
15:00 Süper Lig
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 A. Hatayspor - Fenerbahçe
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:45 My Story
16:45 Süper Lig
17:00 A. Hatayspor - Fenerbahçe
17:00 beIN Teknik
17:00 Transfer Özel
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Galatasaray - M. Başakşehir
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Maç Saati
19:45 Süper Lig
20:00 Galatasaray - M. Başakşehir
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 Taraftar
21:00 Süper Lig
22:00 Futbolun Şehirleri
23:00 beIN Teknik
23:00 Futbolun Şehirleri
Kaynak: InterSinema.com