02 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

02.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:45 Kuzey Güney

04:30 Müzik Arası

05:30 İkizler Memo-Can

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Kung Fu Panda 2

15:45 Afili Aşk

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Hekimoğlu

Kaynak: InterSinema.com