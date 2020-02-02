02 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı
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02 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı

02 Şubat 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

02.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 06:45
02 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

02:15 Kuzgun

04:00 Aşk Yeniden

05:45 İnadına Aşk

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mucize Doktor

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Zümrüdüanka

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

Kaynak: InterSinema.com
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