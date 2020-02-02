02 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

02.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

02:15 Maç Sonu

02:30 Süper Lig Maç Sonu

03:30 Maç Saati

04:45 Süper Lig Kısa Özet

05:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

06:00 Maç Saati

07:45 Maç Saati

09:30 Maç Sonu

09:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Taraftar

13:05 Maç Başlıyor

13:30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

14:15 Devre Arası

14:30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

15:30 Maç Sonu

15:45 Maç Başlıyor

16:00 Gazişehir FK - DG Sivasspor

16:45 Devre Arası

17:00 Gazişehir FK - DG Sivasspor

19:00 Galatasaray - HK Kayserispor

19:45 Devre Arası

20:00 Galatasaray - HK Kayserispor

21:00 Maç Sonu

21:15 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Maç Saati

Kaynak: InterSinema.com