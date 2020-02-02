02 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
02 Şubat 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
02:15 Maç Sonu
02:30 Süper Lig Maç Sonu
03:30 Maç Saati
04:45 Süper Lig Kısa Özet
05:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
06:00 Maç Saati
07:45 Maç Saati
09:30 Maç Sonu
09:45 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Taraftar
13:05 Maç Başlıyor
13:30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
14:15 Devre Arası
14:30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
15:30 Maç Sonu
15:45 Maç Başlıyor
16:00 Gazişehir FK - DG Sivasspor
16:45 Devre Arası
17:00 Gazişehir FK - DG Sivasspor
19:00 Galatasaray - HK Kayserispor
19:45 Devre Arası
20:00 Galatasaray - HK Kayserispor
21:00 Maç Sonu
21:15 Süper Lig Maç Sonu
23:30 Maç Saati