02 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig'in En İyi 100 Golü

00:45 Lejyonerler 2021

01:00 Spor Toto 1.Lig'in En Güzel Golleri

01:45 Yeni Yıl Mesajları

02:00 Türk Futbolu 2021

02:45 Yeni Yıl Mesajları

03:00 Avrupa'dan Futbol 2021

03:30 Bundesliga'nin En Güzel...

04:15 Yeni Yıl Mesajları

04:30 Ligue 1'in En Güzel Golleri...

05:00 Ustalara Saygı 2021

05:30 Türk Sporu 2021

06:00 Süper Lig'in En İyi 100 Golü

06:45 Lejyonerler 2021

07:00 Spor Toto 1.Lig'in En Güzel Golleri

07:45 Yeni Yıl Mesajları

08:00 Türk Futbolu 2021

08:45 Yeni Yıl Mesajları

09:00 Avrupa'dan Futbol 2021

09:30 Bundesliga'nin En Güzel...

10:15 Yeni Yıl Mesajları

10:30 Ligue 1'in En Güzel Golleri...

11:00 Ustalara Saygı 2021

11:30 Türk Sporu 2021

12:00 Süper Lig'in En İyi 100 Golü

12:45 Lejyonerler 2021

13:00 Spor Toto 1.Lig'in En Güzel Golleri

13:45 Yeni Yıl Mesajları

14:00 Türk Futbolu 2021

14:45 Yeni Yıl Mesajları

15:00 Avrupa'dan Futbol 2021

15:30 Bundesliga'nin En Güzel...

16:15 Yeni Yıl Mesajları

16:30 Ligue 1'in En Güzel Golleri...

17:00 Ustalara Saygı 2021

17:30 Türk Sporu 2021

18:00 Süper Lig'in En İyi 100 Golü

18:45 Lejyonerler 2021

19:00 Spor Toto 1.Lig'in En Güzel Golleri

19:45 Yeni Yıl Mesajları

20:00 Türk Futbolu 2021

20:45 Yeni Yıl Mesajları

21:00 Avrupa'dan Futbol 2021

21:30 Bundesliga'nin En Güzel...

22:15 Yeni Yıl Mesajları

22:30 Ligue 1'in En Güzel Golleri...

23:00 Süper Lig'in En İyi 100 Golü

23:45 Lejyonerler 2021

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