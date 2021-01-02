02 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
02 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Bir Zamanlar Yeni Yıl Özel
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:00 2020 Almanak
02:00 Aktüel Futbol
04:00 Bir Zamanlar Yeni Yıl Özel
05:05 Süper Lig Özetler
05:40 TFF 1. Lig Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:05 Bundesliga
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:35 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Borussia Dortmund - Bayern Münih
07:00 Bayer 04 Leverkusen - Bayern Münih
07:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Teknik Analiz
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:50 TFF 1. Lig Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
11:00 Spor Bülteni
11:30 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
15:25 Galatasaray Doğa Sigorta - Fenerbahçe Beko
16:00 Gündem Futbol
17:30 Aktüel Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor
18:55 Hava Durumu
19:00 Başlama Vuruşu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
21:00 Spor Akşamı
22:00 2020 Almanak
Kaynak: InterSinema.com