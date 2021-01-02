02 Ocak 2021 Show Yayın Akışı
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02 Ocak 2021 Show Yayın Akışı

02.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 02.01.2021 06:47
02 Ocak 2021 Show Yayın Akışı

02 Ocak 2021 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:30 Fokus

01:30 Yeni Yıl Klip Show

02:00 Fokus

02:30 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

03:30 Çukur

04:30 Yılbaşı Sürprizi

05:45 Gülümse Yeter

06:00 Gülümse Yeter

06:15 Yeni Gelin

08:00 Arthur ve Minimoylar

09:30 Muhteşem Gilly Hopkins

10:00 Cumartesi Sürprizi

11:30 Yılbaşı Sürprizi

12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

13:00 Arıza

14:30 Sev Kardeşim

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

16:15 Neşeli Günler

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

20:00 Nasipse Olur

22:15 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

22:15 Eltilerin Savaşı

Kaynak: InterSinema.com

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