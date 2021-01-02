02 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
02 Ocak 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Yeni Yıl Mesajları
00:00 Süper Lig
00:00 beIN Manşet
00:15 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Sanal Direktor
01:00 beIN Teknik
01:15 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri
01:45 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri
02:00 beIN Teknik
02:00 Maç Saati
02:15 Serie A 2020
02:45 Ligue 1 2020
03:00 Gamer
03:15 Ustalara Saygı 2020
03:45 Maç Saati
03:45 Özkan Sümer'in Hayatı
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:00 1. Lig
04:00 Özel Röportajlar 2020
04:30 beIN Manşet
05:30 Dünyada Spor 2020
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 Süper Lig
06:00 beIN Teknik
06:15 Maç Saati
07:00 Sanal Direktor
07:00 Serie A 2020
08:00 Yeni Yıl Mesajları
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
08:15 Serie A 2020
08:45 Ligue 1 2020
08:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
09:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:15 Türk Futbolu 2020
09:15 Yılın Golleri
09:45 Uefa Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri
09:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
10:00 Süper Lig'de 2020'in En Güzel 100 Golü
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:15 Türk Futbolu 2020
10:15 Maç Saati
11:00 2020 Yılının En İyi 100 Golü
11:00 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Sanal Direktor
12:00 Maç Saati
12:00 Taraftar
13:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Maç Başlıyor
13:30 BB Erzurumspor - Gaziantep FK
14:00 Maç Saati
14:00 beIN Teknik
14:15 Süper Lig
14:30 BB Erzurumspor - Gaziantep FK
15:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
15:45 Süper Lig Kısa Özet
15:45 Yeni Yıl Mesajları
16:00 Sanal Direktör
16:00 A. Alanyaspor - M. Başakşehir
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
16:45 Yeni Yıl Mesajları
17:00 beIN Teknik
17:00 A. Alanyaspor - M. Başakşehir
17:00 beIN Manşet
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:00 Lejyonerler 2020
18:00 Özel Röportaj
18:30 Özel Röportajlar 2020
19:00 Türk Futbolu 2020
19:00 Galatasaray - FTA Antalyaspor
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
19:45 Süper Lig
19:45 Yeni Yıl Mesajları
20:00 Süper Lig
20:00 Galatasaray - FTA Antalyaspor
20:00 Türk Futbolu 2020
20:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig
21:00 Sanal Direktör
21:00 Avrupa'da Futbol 2020
21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri
22:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri
22:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:30 Lejyonerler 2020
23:00 Türk Futbolu 2020
23:00 Özel Röportaj
23:30 Gamer
23:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
Kaynak: InterSinema.com