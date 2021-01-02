02 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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02 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

02.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 02.01.2021 06:47
02 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

02 Ocak 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Yeni Yıl Mesajları

00:00 Süper Lig

00:00 beIN Manşet

00:15 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Sanal Direktor

01:00 beIN Teknik

01:15 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri

01:45 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

02:00 beIN Teknik

02:00 Maç Saati

02:15 Serie A 2020

02:45 Ligue 1 2020

03:00 Gamer

03:15 Ustalara Saygı 2020

03:45 Maç Saati

03:45 Özkan Sümer'in Hayatı

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:00 1. Lig

04:00 Özel Röportajlar 2020

04:30 beIN Manşet

05:30 Dünyada Spor 2020

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Süper Lig

06:00 beIN Teknik

06:15 Maç Saati

07:00 Sanal Direktor

07:00 Serie A 2020

08:00 Yeni Yıl Mesajları

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

08:15 Serie A 2020

08:45 Ligue 1 2020

08:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

09:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:15 Türk Futbolu 2020

09:15 Yılın Golleri

09:45 Uefa Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

09:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:00 Süper Lig'de 2020'in En Güzel 100 Golü

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:15 Türk Futbolu 2020

10:15 Maç Saati

11:00 2020 Yılının En İyi 100 Golü

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Sanal Direktor

12:00 Maç Saati

12:00 Taraftar

13:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Maç Başlıyor

13:30 BB Erzurumspor - Gaziantep FK

14:00 Maç Saati

14:00 beIN Teknik

14:15 Süper Lig

14:30 BB Erzurumspor - Gaziantep FK

15:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

15:45 Süper Lig Kısa Özet

15:45 Yeni Yıl Mesajları

16:00 Sanal Direktör

16:00 A. Alanyaspor - M. Başakşehir

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

16:45 Yeni Yıl Mesajları

17:00 beIN Teknik

17:00 A. Alanyaspor - M. Başakşehir

17:00 beIN Manşet

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:00 Lejyonerler 2020

18:00 Özel Röportaj

18:30 Özel Röportajlar 2020

19:00 Türk Futbolu 2020

19:00 Galatasaray - FTA Antalyaspor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

19:45 Süper Lig

19:45 Yeni Yıl Mesajları

20:00 Süper Lig

20:00 Galatasaray - FTA Antalyaspor

20:00 Türk Futbolu 2020

20:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig

21:00 Sanal Direktör

21:00 Avrupa'da Futbol 2020

21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri

22:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

22:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:30 Lejyonerler 2020

23:00 Türk Futbolu 2020

23:00 Özel Röportaj

23:30 Gamer

23:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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