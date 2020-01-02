02 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

02.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 06:45

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:00 Gece Haberleri

01:00 Gece Haberleri

01:15 Akıl Çemberi

04:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

09:00 A'dan Z'ye

12:00 Bugün

12:51 Hava Durumu

13:00 Bugün

14:00 Bugün

15:00 Günlük

16:00 Günlük

17:00 Günlük

17:30 Gündem Spor

17:45 Günün Ekonomisi

18:00 Haber

21:00 Gece Görüşü

Kaynak: InterSinema.com