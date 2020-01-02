02 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

02.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:35 Son Durak

01:35 Aşk ve Mavi

04:45 Seviyor Sevmiyor

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Esra Erol'da

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Orman Çocuğu

22:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı

Kaynak: InterSinema.com