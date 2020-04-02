02 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 02 Nisan 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:30 Ya İstiklal Ya Ölüm 02:35 3'te 3 Tarih 02:45 Yeşil Deniz 04:05 Aileler Yarışıyor 05:35 İncir Ağacı 06:00 İncir Ağacı 07:00 Camiden Hayata 07:45 Yeşil Deniz 09:30 İyi Fikir 11:30 Kralın Kızı 13:00 Aileler Yarışıyor 15:15 İncir Ağacı 17:05 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Benim Adım Melek 20:00 Şampiyonlar 22:20 Farklı 23:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 23:55 Payitaht Abdülhamid Kaynak: InterSinema.com