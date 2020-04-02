02 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› TV ›› 02 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haber
Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV

02 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

02 Nisan 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

02.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 06:45
02 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Drone Savaşları

01:45 Efsane

02:00 Gelinim Mutfakta

02:00 Hep Yek

03:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Tatlı İntikam

05:45 Akasya Durağı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Kimlik Hırsızı

20:00 Dudullu Postası

21:15 Dudullu Postası

22:15 Kimlik Hırsızı

22:30 Max Steel

Kaynak: InterSinema.com

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu Haber
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti Haber
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Haber
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Haber
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haber
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs salgını devam ederken lens takmayın
Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs salgını devam ederken lens takmayın
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi
Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma...
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı
Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ: Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum
Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ: Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Polat Chloe Loughnan Recep Tayyip Erdoğan
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Wuhan Milli Avrupa Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: 02 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 07:26:33. #1.15#
title