02 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı
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Zuhal Topal, Fox, TV

02 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

02 Nisan 2020 Perşembe günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

02.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 06:45
02 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Zümrüdüanka

01:30 Zümrüdüanka

02:45 Temizlik Benim İşim

03:00 Temizlik Benim İşim

04:05 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Bana Sevmeyi Anlat

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Yasak Elma

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:30 Öğretmen

20:30 Mucize Doktor

23:30 İlk Buluşma

Kaynak: InterSinema.com

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