02 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
02 Mayıs 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:15 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 Almanya Bundesliga Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Süper Lig Özetler
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:45 Süper Lig Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 TFF 1. Lig Özetler
08:30 Euro 2020 Magazin
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Olimpiyat Ateşi
10:25 Efsanelerin İzinde
10:30 Teknik Analiz
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Hafta Sonu
15:55 Spor Kitaplığı
16:00 Dakika Skor
18:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Dakika Skor
22:15 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com