02 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

02 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

02 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

02 Mayıs 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:15 İngiltere Premier Lig Özetler

04:30 Almanya Bundesliga Özetler

04:50 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Süper Lig Özetler

05:25 Efsanelerin İzinde

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bundesliga

07:45 Süper Lig Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 TFF 1. Lig Özetler

08:30 Euro 2020 Magazin

08:55 Takvim Yaprakları

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Olimpiyat Ateşi

10:25 Efsanelerin İzinde

10:30 Teknik Analiz

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

14:00 Spor Hafta Sonu

15:55 Spor Kitaplığı

16:00 Dakika Skor

18:00 Spor Hafta Sonu

20:00 Dakika Skor

22:15 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hakan Altun Özcan Deniz Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Fatih Terim Fırat Aydınus Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 02 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 07:13:42. #1.15#

title