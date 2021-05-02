02 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı
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02 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı

02 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

02 Mayıs 2021 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:45 Çok Güzel Hareketler 2

02:30 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti

04:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:15 Müzik Arası

06:30 Geniş Aile

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

14:00 Galaksinin Koruyucuları

16:15 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu

02 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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