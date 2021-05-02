02 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı
02 Mayıs 2021 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:45 Çok Güzel Hareketler 2
02:30 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti
04:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:15 Müzik Arası
06:30 Geniş Aile
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
14:00 Galaksinin Koruyucuları
16:15 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
Kaynak: InterSinema.com