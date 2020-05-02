02 Mayıs 2020 Tv8 Yayın Akışı
02 Mayıs 2020 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
01:30 Doya Doya Moda
02:30 Oynat Bakalım
03:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Doya Doya Moda
05:15 Oynat Bakalım
07:00 Oynat Bakalım
07:30 Sen Benim Her Şeyimsin
09:45 Tatlım Tatlım
09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:00 Sinema
11:45 Kardeşim Benim
12:30 Doya Doya Moda
13:00 Hastanede Hayat
14:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
16:15 Survivor Panorama 2020
17:15 Survivor Panorama 2020
19:00 Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com