02 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
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02 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

02 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
02.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.05.2020 06:45

02 Mayıs 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:20 Kamu Spotu: Evde Spor

01:25 Takvim Yaprakları

01:30 Nijerya - Danimarka

01:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

01:30 Brezilya - Danimarka

03:10 Spor Akşamı

04:10 Spor ve Sağlık

04:10 İtalya - Fransa

04:10 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

04:15 Arjantin - İngiltere

06:30 Spor ve Sağlık

06:35 2018 Dünya Kupası Özetler

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İtalya - Kamerun

07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

07:00 Brezilya - Danimarka

08:45 Kamu Spotu: Evde Spor

08:45 KAMU SPOTU EVDE SPOR

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Salto

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 Orhan Ayhan'la

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Spor Bülteni

10:00 UNUTULMAZ MAÇLAR

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 İtalya - Norveç

11:45 La Liga Goller

12:00 AVRUPANIN ANLARI

12:00 Avrupa'nın Anıları

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Almanya - Meksika

12:55 Kamu Spotu: Evde Spor

12:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR

13:00 Spor Bülteni

13:30 UNUTULMAZ KIRKPINAR FİNALLERİ

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

14:00 Almanya - Hırvatistan

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

15:45 2018 DÜNYA KUPASI ÖZETLER

16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

16:00 Hollanda - Arjantin

16:00 Brezilya - Danimarka

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

17:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR

18:00 Spor Bülteni

18:00 Spor Ana Haber

18:30 UNUTULMAZ OLİMPİYAT ZAFERLERİ

18:40 2018 Dünya Kupası Özetler

19:00 Unutulmaz Maçlar

19:00 Bundesliga

19:45 Muhammed Salah Goller

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

20:50 Kamu Spotu: Evde Spor

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI

21:00 Brezilya - Hollanda

21:25 İngiltere Premier Lig Özetler

22:00 Spor Akşamı

23:00 İtalya - Fransa

23:20 Kamu Spotu: Evde Spor

23:20 KAMU SPOTU EVDE SPOR

23:30 UNUTULMAZ MAÇLAR

Kaynak: InterSinema.com

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