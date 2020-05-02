02 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
02 Mayıs 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:20 Kamu Spotu: Evde Spor
01:25 Takvim Yaprakları
01:30 Nijerya - Danimarka
01:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
01:30 Brezilya - Danimarka
03:10 Spor Akşamı
04:10 Spor ve Sağlık
04:10 İtalya - Fransa
04:10 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
04:15 Arjantin - İngiltere
06:30 Spor ve Sağlık
06:35 2018 Dünya Kupası Özetler
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İtalya - Kamerun
07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
07:00 Brezilya - Danimarka
08:45 Kamu Spotu: Evde Spor
08:45 KAMU SPOTU EVDE SPOR
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 Orhan Ayhan'la
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:00 UNUTULMAZ MAÇLAR
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 İtalya - Norveç
11:45 La Liga Goller
12:00 AVRUPANIN ANLARI
12:00 Avrupa'nın Anıları
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Almanya - Meksika
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
12:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR
13:00 Spor Bülteni
13:30 UNUTULMAZ KIRKPINAR FİNALLERİ
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
14:00 Almanya - Hırvatistan
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
15:45 2018 DÜNYA KUPASI ÖZETLER
16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
16:00 Hollanda - Arjantin
16:00 Brezilya - Danimarka
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
17:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Ana Haber
18:30 UNUTULMAZ OLİMPİYAT ZAFERLERİ
18:40 2018 Dünya Kupası Özetler
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Bundesliga
19:45 Muhammed Salah Goller
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:50 Kamu Spotu: Evde Spor
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI
21:00 Brezilya - Hollanda
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
23:00 İtalya - Fransa
23:20 Kamu Spotu: Evde Spor
23:20 KAMU SPOTU EVDE SPOR
23:30 UNUTULMAZ MAÇLAR
Kaynak: InterSinema.com