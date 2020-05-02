02 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
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02 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı

02 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
02.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.05.2020 06:45

02 Mayıs 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Beyaz Show

00:30 Cehennem Melekleri 2

02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti

04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

04:30 Akasya Durağı

05:15 Akasya Durağı

07:00 Yabancı Damat

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

13:45 Arka Sokaklar

16:00 Çarkıfelek

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Orta Direk Şaban

20:15 Arka Sokaklar

21:45 Orta Direk Şaban

23:45 Beyaz Show

Kaynak: InterSinema.com

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