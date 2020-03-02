02 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı
02 Mart 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Makas
01:05 Suda Balık
01:45 Vuslat
01:50 Diriliş Ertuğrul
03:05 Diriliş Ertuğrul
04:00 1'de Bugün
04:10 Beni Böyle Sev
04:20 İyilik Kulübü
04:55 Sıradan Birkaç Gün
05:05 Ömür Dediğin
05:35 Küçük Hanımefendi
06:00 İncir Ağacı
07:00 Yeşil Deniz
07:00 Beni Böyle Sev
08:55 1'de Bugün
09:05 Diriliş Ertuğrul
09:30 İyi Fikir
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
11:50 Enine Boyuna
13:00 Sıradan Birkaç Gün
13:00 Aileler Yarışıyor
14:20 1'de Bugün
14:30 Suda Balık
15:10 İncir Ağacı
16:45 Tozkoparan
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Vuslat
20:00 Şampiyon
Kaynak: InterSinema.com