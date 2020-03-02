02 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

02.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.03.2020 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Makas

01:05 Suda Balık

01:45 Vuslat

01:50 Diriliş Ertuğrul

03:05 Diriliş Ertuğrul

04:00 1'de Bugün

04:10 Beni Böyle Sev

04:20 İyilik Kulübü

04:55 Sıradan Birkaç Gün

05:05 Ömür Dediğin

05:35 Küçük Hanımefendi

06:00 İncir Ağacı

07:00 Yeşil Deniz

07:00 Beni Böyle Sev

08:55 1'de Bugün

09:05 Diriliş Ertuğrul

09:30 İyi Fikir

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Sıradan Birkaç Gün

13:00 Aileler Yarışıyor

14:20 1'de Bugün

14:30 Suda Balık

15:10 İncir Ağacı

16:45 Tozkoparan

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vuslat

20:00 Şampiyon

Kaynak: InterSinema.com