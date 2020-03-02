02 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

02.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.03.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:30 Stadyum

02:00 Stadyum

04:15 Süper Lig Özetler

04:15 Teknik Analiz

04:30 TFF 1. Lig Özetler

04:45 West Ham United - Southampton

05:00 Teknik Analiz

06:15 Süper Lig Özetler

06:40 TFF 1. Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:00 İlk Baskı

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Spor Kitaplığı

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:45 La Liga Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:15 TFF 1. Lig Özetler

10:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:50 Takvim Yaprakları

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:00 Spor Manşet

11:45 La Liga Özetler

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:20 TFF 1. Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

12:55 Sigortam.net İTÜ - Anadolu Efes

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Özetler

14:00 Sigortam.net İTÜ - Anadolu Efes

14:00 Spor Stüdyosu

15:00 Spor Hafta Sonu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

16:50 Everton - Manchester United

17:00 Spor Akşamı

17:45 Süper Lig Özetler

18:00 Everton - Manchester United

18:00 Spor Merkezi

19:00 Dakika Skor

19:30 Futbol Anadolu

20:45 Stadyum

21:00 Spor Ana Haber

21:30 Stadyum

23:30 90'dan Sonra

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com