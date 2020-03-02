02 Mart 2020 Star Yayın Akışı

02.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.03.2020 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Çember: Kızımı Bulun

01:30 Titanların Savaşı

01:45 Afacan Beşler

03:20 Sevdim Seni Bir Kere

04:30 Fazilet Hanım ve Kızları

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Hayat Sırları

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

09:45 Çocuk

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

12:20 Ninja Kaplumbağalar 2

13:30 Gerçeğin Peşinde

14:00 Babil

16:15 Sefirin Kızı

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Pamuk Prenses ve Avcı 2

20:00 Sefirin Kızı

22:00 Titanların Savaşı

23:30 Pamuk Prenses ve Avcı 2

Kaynak: InterSinema.com