02 Mart 2020 Star Yayın Akışı
02 Mart 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Çember: Kızımı Bulun
01:30 Titanların Savaşı
01:45 Afacan Beşler
03:20 Sevdim Seni Bir Kere
04:30 Fazilet Hanım ve Kızları
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Hayat Sırları
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
09:45 Çocuk
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
12:20 Ninja Kaplumbağalar 2
13:30 Gerçeğin Peşinde
14:00 Babil
16:15 Sefirin Kızı
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Pamuk Prenses ve Avcı 2
20:00 Sefirin Kızı
22:00 Titanların Savaşı
23:30 Pamuk Prenses ve Avcı 2
Kaynak: InterSinema.com