02 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı
02 Mart 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Amansız Takip
00:45 Kanlı Dövüş
02:30 Kanlı Dövüş
02:45 Kuzey Güney
04:00 Kuzey Güney
04:45 Tatlı İntikam
05:45 Tatlı İntikam
06:15 Akasya Durağı
07:00 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Sevimli Yunus
10:50 Gelinim Mutfakta
11:30 Şanslı Köpek
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 Hekimoğlu
13:45 Gelinim Mutfakta
15:45 İki İyi Çocuk
17:00 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Amansız Takip
20:00 Zalim İstanbul
21:45 Hekimoğlu
Kaynak: InterSinema.com