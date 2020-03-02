02 Mart 2020 Atv Yayın Akışı
02 Mart 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Centilmen
01:05 Bizim Hikaye
02:15 Centilmen
02:25 72. Koğuş
03:45 Bizim Hikaye
04:10 Kara Ekmek
05:05 Kara Ekmek
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:50 Hercai
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Feda
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:10 Karanlık Sular
23:45 Karanlık Sular
Kaynak: InterSinema.com