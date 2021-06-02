02 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
02 Haziran 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
08:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
14:00 Maç Saati
15:45 Süper Lig Kısa Özet
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
21:00 beIN Manşet
Kaynak: InterSinema.com