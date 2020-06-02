02 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
02 Haziran 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:15 Diriliş Ertuğrul
02:45 52 Hafta
03:05 Soru Küpü
03:10 Ege'nin Hamsisi
04:40 Ferhunde Hanım ve Kızları
04:40 Seksenler
05:35 Sağlıklı Mutfak
06:20 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
20:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı
21:50 Yeşil Deniz
22:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi
23:45 Soru Küpü
23:50 Leyla ile Mecnun
Kaynak: InterSinema.com