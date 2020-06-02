02 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
02 Haziran 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:40 Süper Lig Goller
00:50 TFF 1. Lig Goller
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 İngiltere Premier Lig Goller
02:40 Wolfsburg - E.Frankfurt
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Real Madrid - Atletico Madrid
03:00 Unutulmaz Maçlar
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Liverpool - Manchester City
05:00 Türkiye - Kazakistan
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:40 İngiltere Premier Lig Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Fransa
07:00 Almanya - Fransa
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Almanya - Fransa
10:30 Almanya - İngiltere
12:10 Efsanelerin İzinde
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Türkiye - Kazakistan
12:15 Brezilya - Arjantin
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 88 - 89
15:25 Almanya Bundesliga Özetler
15:45 Juventus Goller
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:40 İngiltere Premier Lig Goller
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
18:00 Spor Merkezi
18:55 Kamu Spotu Evde Spor
19:00 Lig Hatırası 88 - 89
19:00 Almanya Bundesliga Özetler
19:25 Takvim Yaprakları
19:30 Ustalara Saygı
19:45 Lazio Goller
20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
20:00 Belçika - İtalya
21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
22:00 Spor Artı
23:00 Unutulmaz Maçlar
23:00 Türkiye - Moldova
Kaynak: InterSinema.com