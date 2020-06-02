02 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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02 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

02 Haziran 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

02 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
02.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 İngiltere Premier Lig Goller

00:40 Süper Lig Goller

00:50 TFF 1. Lig Goller

01:00 Unutulmaz Maçlar

02:40 İngiltere Premier Lig Goller

02:40 Wolfsburg - E.Frankfurt

02:55 Takvim Yaprakları

03:00 Real Madrid - Atletico Madrid

03:00 Unutulmaz Maçlar

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:55 Efsanelerin İzinde

05:00 Liverpool - Manchester City

05:00 Türkiye - Kazakistan

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:40 İngiltere Premier Lig Goller

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Türkiye - Fransa

07:00 Almanya - Fransa

08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi

08:40 Bir Oyundan Fazlası

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:10 Hava Durumu

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Almanya - Fransa

10:30 Almanya - İngiltere

12:10 Efsanelerin İzinde

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Türkiye - Kazakistan

12:15 Brezilya - Arjantin

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

14:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 88 - 89

15:25 Almanya Bundesliga Özetler

15:45 Juventus Goller

16:00 Unutulmaz Maçlar

17:40 İngiltere Premier Lig Goller

17:55 Kamu Spotu İşte Spor

18:00 Spor Merkezi

18:55 Kamu Spotu Evde Spor

19:00 Lig Hatırası 88 - 89

19:00 Almanya Bundesliga Özetler

19:25 Takvim Yaprakları

19:30 Ustalara Saygı

19:45 Lazio Goller

20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

20:00 Belçika - İtalya

21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler

21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol

22:00 Spor Artı

23:00 Unutulmaz Maçlar

23:00 Türkiye - Moldova

Kaynak: InterSinema.com

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