02 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 02 Haziran 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 İngiltere Premier Lig Goller 00:40 Süper Lig Goller 00:50 TFF 1. Lig Goller 01:00 Unutulmaz Maçlar 02:40 İngiltere Premier Lig Goller 02:40 Wolfsburg - E.Frankfurt 02:55 Takvim Yaprakları 03:00 Real Madrid - Atletico Madrid 03:00 Unutulmaz Maçlar 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:55 Efsanelerin İzinde 05:00 Liverpool - Manchester City 05:00 Türkiye - Kazakistan 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:40 İngiltere Premier Lig Goller 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Türkiye - Fransa 07:00 Almanya - Fransa 08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi 08:40 Bir Oyundan Fazlası 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:10 Hava Durumu 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 Süper Lig Özetler 09:30 TFF 1. Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Almanya - Fransa 10:30 Almanya - İngiltere 12:10 Efsanelerin İzinde 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Türkiye - Kazakistan 12:15 Brezilya - Arjantin 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 TBMM-TV 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 88 - 89 15:25 Almanya Bundesliga Özetler 15:45 Juventus Goller 16:00 Unutulmaz Maçlar 17:40 İngiltere Premier Lig Goller 17:55 Kamu Spotu İşte Spor 18:00 Spor Merkezi 18:55 Kamu Spotu Evde Spor 19:00 Lig Hatırası 88 - 89 19:00 Almanya Bundesliga Özetler 19:25 Takvim Yaprakları 19:30 Ustalara Saygı 19:45 Lazio Goller 20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 20:00 Belçika - İtalya 21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler 21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 22:00 Spor Artı 23:00 Unutulmaz Maçlar 23:00 Türkiye - Moldova Kaynak: InterSinema.com