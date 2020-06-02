02 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı 02 Haziran 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:30 Olanlar Oldu 02:00 Poyraz Karayel 03:15 Poyraz Karayel 04:30 5N 1K 05:00 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 10:45 Aşk-ı Memnu 13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 15:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Olanlar Oldu 20:00 Çarkıfelek 22:30 Zalim İstanbul 22:45 Hekimoğlu Kaynak: InterSinema.com