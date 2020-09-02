02 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 02 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 02 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 02 EYLÜL ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.09.2020 14:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Mevlana Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.09.2020 14:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 02.09.2020 14:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.09.2020 14:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.09.2020 11:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.09.2020 13:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Kemer Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.09.2020 15:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kavakpınar Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 02.09.2020 13:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.09.2020 15:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.