02 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
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02 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

02 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

02 Eylül 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:00 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor A.Ş.

04:40 Süper Lig Özetler

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:15 Kolombiya - Türkiye

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Menemenspor A.Ş. - Bereket Sigorta Ümraniyespor

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Olimpiyat Ateşi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 % 100 Futbol

12:00 Süper Lig Özetler

12:20 TFF 1. Lig Özetler

12:35 İspanya La Liga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Özetler

14:00 Spor Haftasonu

15:50 Spor Kitaplığı

16:00 Spor Bülteni

16:55 Takvim Yaprakları

17:00 Aktüel Futbol

19:10 Gençlerbirliği - Manisa Futbol Kulübü

20:00 % 100 Futbol Devre Arası

20:15 Gençlerbirliği - Manisa Futbol Kulübü

21:15 % 100 Futbol

21:40 Denizlispor - MKE Ankaragücü

22:30 % 100 Futbol Devre Arası

22:45 Denizlispor - MKE Ankaragücü

23:45 % 100 Futbol

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: InterSinema.com

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02 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
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