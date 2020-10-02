02 Ekim Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

02 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 02 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 02 Ekim Cuma Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 02 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Avcılar

NO: 2695428

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, KAPLICA, KIMIZ, KONAK, ORMANLI, SEBZECİ, YAMAÇ, YAZICIGİL, ÇAPRAZ, ŞENLİK sk bölgelerinde 02/10/2020 09:00:00 - 02/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2697153

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARADUT, KÖROĞLU, LALE, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106., 93., 96., PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 02/10/2020 09:30:00 - 02/10/2020 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2697154

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AZİM, BARIŞ, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIKADIN, HACIŞERİF, HANDAN, HANEDAN, HAZİNE, MÜRVET, RIZABEY, SAVAŞ, TÜRKMEN, YÖRE, ÇEVRE, İNCİ, İPEK, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY sk/ MARMARA mah AVRASYA sk bölgelerinde 02/10/2020 11:30:00 - 02/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2702306

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 02/10/2020 13:00:00 - 02/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2697155

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah DİCLE, FIRAT, GÜNER, KALEM, KIZILIRMAK, KİRAZLI, MERİH, ORMANLI, SILA, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 02/10/2020 13:30:00 - 02/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2697521

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MARMARA, MERKEZ CAMİ, NAMIK KEMAL, NUREL, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 02/10/2020 15:30:00 - 02/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2697156

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI, FINDIK, HAMZA YERLİKAYA, KALYON, KAYA, KELEBEK, MEHTER, MEŞRUTİYET, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, SANAYİ, SILA, YUVA, İLERİ sk bölgelerinde 02/10/2020 15:30:00 - 02/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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