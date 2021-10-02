02 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı
02 Ekim 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:00 Masumlar Apartmanı
03:30 Yok Olmadan Keşfet
04:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
05:00 Muhteşem Kraliçe
07:30 Yeşil Deniz
10:15 Can Dostlar
12:30 Teşkilat
15:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
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