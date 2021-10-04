02 EKİM 2021 TARİHİNDE YAPILAN TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ KAZANANLAR LİSTESİ
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARITÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ KAZANANLAR LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI 1 NAZLI ÇOBAN 2 NEVZAT SERHAT HALAT 3 MEHMET SAMET ÖZDEMİR 4 CEMRE DEMİRAL 5 ŞEHRAZAD KARAKOÇ 6 ZEYCAN KAPLANTAŞ 7 ALİ KUTLU 8 ENGİN KABAKÇI 9 ÖZGE CEYLAN 10 İRFAN DEVECİ 11 SEHER ŞEN 12...
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI
TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ KAZANANLAR LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI 1 NAZLI ÇOBAN 2 NEVZAT SERHAT HALAT 3 MEHMET SAMET ÖZDEMİR 4 CEMRE DEMİRAL 5 ŞEHRAZAD KARAKOÇ 6 ZEYCAN KAPLANTAŞ 7 ALİ KUTLU 8 ENGİN KABAKÇI 9 ÖZGE CEYLAN 10 İRFAN DEVECİ 11 SEHER ŞEN 12 SEVİM IŞIK 13 TÜRKER ÇERMİK 14 EDA KARATAŞ
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