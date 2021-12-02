02 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
02 Aralık 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Tuzlaspor A.Ş.- Büyükşehir Belediye Erzurumspor
03:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:45 İtalya Serie A Özetler
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:20 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İspanya La Liga Özetler
14:00 TBMM-TV
17:35 Spor Toto Süper Lig Özetler
18:05 Spor Merkezi
19:35 İngiltere Premier Lig Özetler
20:05 Taktik Analiz
21:35 Futbol Anadolu
23:05 İleri Üçlü
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