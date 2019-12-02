02 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

02.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Sonu

01:00 Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

02:45 UEFA Avrupa Ligi

03:30 Maç Saati

05:15 Maç Sonu

07:00 Maç Saati

07:15 Süper Lig Kısa Özet

07:30 Dünden Bugüne

08:00 Maç Sonu

08:45 Maç Saati

09:45 Maç Sonu

10:30 Maç Sonu

11:00 UEFA Avrupa Ligi

12:30 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Maç Sonu

15:30 My Story

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

20:00 Beşiktaş - İM Kayserispor

20:45 Devre Arası

21:00 Beşiktaş - İM Kayserispor

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:30 STSL Maç Özetleri

Kaynak: InterSinema.com