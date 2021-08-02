02 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
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02 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

02 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

02 Ağustos 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Özetler

03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

07:28 İstiklal Marşı

07:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

08:15 Takvim Yaprakları

08:20 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarıkadınlar Voleybol Karş. Rusya -

11:00 Spor Bülteni

12:00 Olimpiyat Şampiyonlarımız

12:15 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

16:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

16:15 Gündem Futbol Transfer

17:50 Takvim Yaprakları

17:55 Hava Durumu

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Aktüel Futbol Transfer

23:00 Transfer Gündemi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: InterSinema.com

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