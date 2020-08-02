02 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı 02 Ağustos 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea 00:00 Arsenal - Chelsea 00:30 İleri Üçlü 01:45 Avrupa Stüdyosu 02:30 Spor Artı 03:25 Spor Haftasonu 03:25 Spor Hafta Sonu 04:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler 05:50 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller 06:25 İngiltere Premier Lig Özetler 06:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe 07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 08:45 Efsanelerin İzinde 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:30 Orhan Ayhan'la 09:30 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea 09:30 Arsenal - Chelsea 10:00 İleri Üçlü 11:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 11:55 Spor Kitaplığı 12:00 Avrupanın Anları 12:00 Dünya Süperbıke Şampiyonası 12:00 Dünya Süperbike Şampiyonası 12:30 Spor Bülteni 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:25 Spor Kitaplığı 13:30 Dünya Süperbıke Şampiyonası 13:30 Dünya Süperbike Şampiyonası 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 15:00 Dünya Süperbıke Şampiyonası 15:00 Dünya Süperbike Şampiyonası 16:15 Dünya Süperbike Şampiyonası 16:15 Dünya Süperbıke Şampiyonası 17:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 17:30 Dünya Süperbıke Şampiyonası 18:00 Spor Bülteni 18:30 Avrupa Stüdyosu 19:00 Avrupa Stüdyosu 19:25 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea 21:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Borussia Do 21:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund 21:20 Avrupa Stüdyosu 22:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 23:00 Spor Haftasonu 23:00 Spor Hafta Sonu Kaynak: InterSinema.com