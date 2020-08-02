02 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
02 Ağustos 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea
00:00 Arsenal - Chelsea
00:30 İleri Üçlü
01:45 Avrupa Stüdyosu
02:30 Spor Artı
03:25 Spor Haftasonu
03:25 Spor Hafta Sonu
04:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler
05:50 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:45 Efsanelerin İzinde
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:30 Orhan Ayhan'la
09:30 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea
09:30 Arsenal - Chelsea
10:00 İleri Üçlü
11:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
11:55 Spor Kitaplığı
12:00 Avrupanın Anları
12:00 Dünya Süperbıke Şampiyonası
12:00 Dünya Süperbike Şampiyonası
12:30 Spor Bülteni
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Spor Kitaplığı
13:30 Dünya Süperbıke Şampiyonası
13:30 Dünya Süperbike Şampiyonası
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
15:00 Dünya Süperbıke Şampiyonası
15:00 Dünya Süperbike Şampiyonası
16:15 Dünya Süperbike Şampiyonası
16:15 Dünya Süperbıke Şampiyonası
17:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
17:30 Dünya Süperbıke Şampiyonası
18:00 Spor Bülteni
18:30 Avrupa Stüdyosu
19:00 Avrupa Stüdyosu
19:25 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea
21:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Borussia Do
21:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund
21:20 Avrupa Stüdyosu
22:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
23:00 Spor Haftasonu
23:00 Spor Hafta Sonu
Kaynak: InterSinema.com