02 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı 02 Ağustos 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 01:00 Eski Köye Yeni Adet 01:15 Paris’ten Sevgilerle 02:30 Zuhal Topal’la Sofrada 03:00 Rüzgarın Kalbi 04:15 Temizlik Benim İşim 04:45 Kadın 06:00 Aşk Yeniden 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Bay Yanlış 11:15 Şevkat Yerimdar 13:30 Yaparsın Aşkım 16:15 Bay Yanlış 17:00 Şevkat Yerimdar 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Eski Köye Yeni Adet 20:00 Hayat Bayram Olsa 22:15 Adile Teyze 22:15 Şevkat Yerimdar 23:45 Şevkat Yerimdar Kaynak: InterSinema.com