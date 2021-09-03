02-13/08/2021 TARİHLERİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI (KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ) (3/9/2021)

07/04/2021 tarihinde yapılan Kütüphane Müdürü Görevde Yükselme yazılı sınavından yeterli puan alarak 02-13/08/2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adaylardan başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre başarı listesi Bakanlığımız intranet duyurular bölümünde...