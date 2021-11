02. 11. 2021 Yasaklama Kararı Koronavirüs (Covid-19) virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda uygulamaya geçirilen tedbirler kapsamında, salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmüştür. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye ve Irak' ta faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün -sözde- hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla yürütülen sınır ötesi operasyonlar ( Barış Pınarı Harekatı, Pençe Harekatı, Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan ) Yıldırım Operasyonları ve Eren -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Operasyonları ile ilgili olarak terör örgütleri elemanlarınca veya sempatizanlarınca şiddet içerikli eylemler, protesto eylemi, korsan gösteriler yapılabileceği değerlendirilmektedir. Terör örgütü üst yönetimi tarafından cezaevlerinde -sözde- tecrite karşı örgüt mensuplarınca açlık grevi/ölüm orucu ve intihar eylemlerinde bulunulması talimatlarının verildiği ve bu talimatla uyan tutuklu ve hükümlülerin dönüşümlü açlık grevi yaptığı bilinmektedir. Belirtilen hususlar, devam eden operasyonlar ve açlık grevi/ölüm orucu ile ilgili marjinal grupların da desteğiyle kitlesel gösteriler düzenlenerek şiddet hareketlerinin tırmandırılması ve yaygınlaştırılması için bir fırsat olarak görüleceği ve söz konusu günlerle ilgili eylem/etkinlikler düzenlenmesine yönelik sosyal medya platformlarında çağrılar yapıldığı bilinmektedir. Yukarıda anılan gerekçeler doğrultusunda Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Mardin ili coğrafi sınırları içerisinde 03 . 11. 2021 Çarşamba günü saat 00. 01'den itibaren 17. 11. 2021 Çarşamba günü saat 24. 00'a kadar 15 ( On Beş ) gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden YASAKLANMIŞTIR; İlimizde düzenlenecek olan , ticari reklamlar hariç olmak üzere, basın açıklaması, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma, anket yapılmasının, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, protesto eylemi vb. eylem/etkinliklerin 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında MÜLKİ İDARE AMİRİNİN İZNİNE BAĞLANMIŞTIR; Ayrıca her türlü izinli/izinsiz toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır.

