02.07.2021 Basın Duyurusu (Dsi 10. Bölge Müdürlüğü Boğulma Uyarısı)
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02.07.2021 Basın Duyurusu (Dsi 10. Bölge Müdürlüğü Boğulma Uyarısı)

02.07.2021 Basın Duyurusu (Dsi 10. Bölge Müdürlüğü Boğulma Uyarısı)
Habermetre - Haberler | Toplum

Yaz döneminin başlamasıyla birlikte yaşanabilecek boğulma olaylarını önlemek maksadıyla Bölge Müdürlüğümüzce çeşitli tedbirler alınmıştır.

Yaz döneminin başlamasıyla birlikte yaşanabilecek boğulma olaylarını önlemek maksadıyla Bölge Müdürlüğümüzce çeşitli tedbirler alınmıştır.

Bu tedbirler özetle;

1) Basın yoluyla uyarı ve bilgilendirme yapılması.

2) SMS yolu ile sistemde kayıtlı kişilere yapılan uyarılar. (sulama sezonu öncesi muhtar, köy imamı, ilgili kurum/kuruluş temsilcilerinden oluşan 4. 700 kişiye boğulma vakalarına karşı bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmektedir. )

3) Baraj, gölet ve sulama kanallarına uyarı levhaları konulması.

4) Görevli personelimizce mahallinde yapılan uyarılar.

5) Kamu spotu (film, afiş ve el ilanları) ile yapılan uyarılar.

6) Okullarda öğrencilere yönelik yapılan eğitim çalışmaları.

Ancak; Özellikle yaz aylarında, Bölgemizde havaların çok sıcak olması nedeniyle DSİ'ce çeşitli önlemler alınmasına karşın baraj, gölet ve sulama kanalları başta olmak üzere suya girilmesi yasak olan bölgelerde boğulma olayları maalesef yaşanmaya devam etmektedir.

DSİ'ce suyun depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında

•Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim gösterebilmesi,

•Yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle zeminin çamur formunda olması,

•Su içerisinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi,

•Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi (soğuk şoku: İlk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi. ) yaşanabilmesi,

•Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması,

•Göl alanı içerisinde su alma yapısı vb. sanat yapılarının yer alması, sebebiyle serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır. Bu nedenle; Baraj, Gölet ve Sulama Kanallarına, girilmemesi, SUYA GİRMENİN TEHLİKELİ VE YASAK OLDUĞU bilinmelidir.

Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği yaz aylarında serinlemek amacıyla Kurumumuz tarafından inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında suya girilmemesi, girenlerin uyarılması ve engellenmesi can kayıplarını önleyeceğinden, bu yapılar etrafında yer alan uyarı tabela ve yazılarına mutlak surette uyulması vatandaşlarımızın menfaatine olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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02.07.2021 Basın Duyurusu (Dsi 10. Bölge Müdürlüğü Boğulma Uyarısı) - Haberler
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